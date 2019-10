Ce jeudi 10 Octobre, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des obligations d’État à 10 ans ou plus ont enregistré une collecte de $51M sur le marché primaire, malgré une performance journalière négative de -1,08%. En 2019, les investisseurs se sont montrés friands de ces obligations, créant presque $1,4 milliard de nouvelles parts d’ETFs sur le marché primaire. En effet, ce type d’obligation est souvent considéré comme un investissement quasi-certain, car il est très rare qu’une obligation d’État fasse défaut, ce qui veut dire que les investisseurs vont réaliser un retour sur investissement extrêmement souvent. Cet intérêt s’explique par le contexte économique global très incertain, et les investisseurs redoutent une chute brutale des marchés dans un futur proche. En 2019, le segment des obligations d’État de long terme se porte très bien avec une performance moyenne cumulée de +26,93%. 16 ETFs répliquant 12 indices font partie de ce segment, et ils regroupent $4,31 milliards d’actifs sous gestion.

