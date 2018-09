Le segment des obligations d’entreprise 1 à 10 ans ont vu une collecte importante le vendredi 14 Septembre de 53 millions de dollars élevant ainsi la collecte sur 1 mois à un nouveau record de 494 millions de dollars. Le segment a également enregistré une performance de 0.47% confirmant ainsi la tendance initiée cette semaine et le sentiment des investisseurs envers les obligations d’entreprises Américaines. Ce segment compte 9 ETFs répliquant 9 indices et représentant plus de $5 Bn d’actifs sous gestion.

