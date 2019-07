TrackInsight: Forte collecte pour les valeurs Large Cap Infrastructure US

Le segment des valeurs Large Cap Infrastructure US a expérimenté une collecte notable de $58.86M ainsi qu’une performance journalière positive ce vendredi (+0.76%). Le segment a bénéficié d’un mois de Juin remarquable avec une collecte cumulée s’élevant à $+516.55M et une performance de 3.58% sur la même période. La performance moyenne cumulée depuis le début de l’année est de (+19.55%). Les valeurs infrastructures représentent une belle opportunité pour les investisseurs, notamment avec leurs caractéristiques défensives et des cash flows prévisibles et importants. Le segment regroupe 15 fonds répliquant les performances de 10 indices pour un total de $5.6Bn d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com