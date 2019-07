TrackInsight: Forte collecte pour les valeurs US liées aux matériaux de base

Ce vendredi 28 juin, les ETFs exposés aux valeurs américaines liées aux matériaux de base ont enregistré une collecte positive de $143.09M ainsi qu’une performance journalière positive de +1.12%. Les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +9.64% sur le mois. Ce rallye permet au segment de compenser les pertes précédemment subies et ramène la performance cumulée sur un an coulant neutre à +0.83%. $674M d’euros ont été investis dans le segment via le marché primaire sur les 30 derniers jours indiquant un regain d’intérêt des investisseurs. Cependant, malgré cette collecte, les flux cumulés depuis le début de l’année restent négatifs à $-227.63M malgré une progression des ETFs compris dans le segment de +17.18% sur la même période.

16 ETFs répliquant les performances de 13 Indices sont inclus dans le segment pour un total de $7.27Bn d’actifs sous gestion.