TrackInsight: Forte collecte pour les valeurs de moyennes et petites capitalisations américaines

Les ETFs exposés aux petites et moyennes capitalisations américaines profitent d’un regain d’intérêt des investisseurs après un début d’année difficile. Ils ont enregistré une forte collecte via le marché primaire hier (mardi 1er octobre) de $ 274 M, ce qui porte la collecte cumulée juste au-dessus des $ 700 millions en 2019. En septembre, la performance moyenne du segment a stagné et après deux premières semaines encourageantes, elle a chuté pour terminer à +0,57%. Les 7 ETFs inclus dans ce segment affichent un rendement cumulé de 14% depuis le début de l’année et regroupent $ 13,8 milliards d’actifs sous gestion.

