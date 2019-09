Après le décollecte enregistrée lundi, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs liées à l’énergie ont joui d’une collecte équivalente sur le marché primaire de $+438M ce mardi 17 Septembre. Mardi a également été une journée de consolidation pour ces valeurs puisqu’elles ont perdu en moyenne -1,66%. L’attaque perpétrée ce week-end contre des infrastructures pétrolières saoudiennes ont bloqué environ 5% de l’offre pétrolière mondiale, ce qui a entrainé une hausse soudaine des cours du pétrole. Certains analystes pensent que cette attaque pourrait amener à une déstabilisation du Moyen-Orient sur le plan géopolitique, ce qui engendrerait une hausse continue des prix du baril. C’est une bonne nouvelle pour les plus grandes entreprises pétrolières qui profitent d’un pétrole cher car leurs coûts changent très peu. Les investisseurs semblent miser sur la continuité de la tendance haussière et entrent donc dans les valeurs liées à l’énergie. Depuis le début de l’année, la performance des 13 ETFs de ce segment pointe à +10,74%, et les actifs sous gestion représentent $11,54 milliards.

