TrackInsight: Forte croissance des actions chinoises

Les ETFs exposés aux grandes capitalisations chinoises et regroupés dans le segment correspondant sur TrackInsight ont enregistré une performance journalière moyenne impressionnante de +4,51% sur la journée de Mardi 16 Avril. Ce bond porte la performance cumulée de ce segment sur les 30 derniers jours à +9,27%. Les craintes d’un ralentissement de la seconde puissance mondiale semblent s’estomper avec des signes de reprises ainsi que l’optimisme croissant concernant la résolution du conflit avec les U.S. au sujet des taxes sur les échanges commerciaux. Ce segment regroupe 108 ETFs et représente un total de $ 69,7 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com