TrackInsight: Forte décollecte pour le secteur de santé

Ce mardi, les ETFs du secteur de la santé ont enregistré une performance positive de 1.91%. Malgré cette performance, les investisseurs ont retiré plus de 215 millions de dollars de ce segment. Depuis le début de l’année, le segment du secteur de la santé s’est vu attribuer 175 millions de dollars en collecte, et a gagné 3.39% en performance. Cependant, et malgré cette performance positive, l’avis des investisseurs reste mitigé dans un contexte économique complexe. Le segment regroupe 21 ETFs, exposés à 17 indices différents pour un total de 33.6 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

