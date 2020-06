TrackInsight: Forte décollecte pour les ETFs Momentum

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs Momentum ont subi une forte décollecte lors de la session de marché d’hier avec -$33,32M tandis que les ETFs progressaient de +2,03% sur la même journée. Cela amène la performance cumulée sur les trente derniers jours à +1,09%. L’investissement Momentum consiste à s’exposer à des valeurs au rendement supérieur sur les derniers mois. Alors que la demande globale et les échanges reprennent timidement, la crainte d’une seconde vague avec certains pays souhaitant reconfiner la population est réelle. L’incertitude et une reprise bien plus lente qu’anticipée ont amené les investisseurs à réduire leur exposition au segment. Depuis le début de l’année, les ETFs sont toujours en recul de -10,66%. 12 fonds répliquant 9 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $701M.

