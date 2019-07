Malgré une performance journalière positive à +0.47%, les ETFs répliquant les performances des indices d’obligations US à maturité 1-3 années ont subi une décollecte journalière notable s’élevant à $-467.71M ce vendredi 19 juillet. Il s’agit là de la décollecte la plus large enregistrée sur le segment lors les 30 derniers jours, avec des flux cumulés moyens s’élevant à $-1.4Bn sur la même période. Les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +0.33% sur le mois et +2.70% depuis le début de l’année. Les investisseurs semblent considérablement réduire leur exposition aux ETFs obligataires US à maturité 1-3 années.

26 fonds répliquant les performances de 11 indices sont inclus dans le segment pour un total de $45.71Bn d’actifs sous gestion.