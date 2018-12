TrackInsight: Forte décollecte pour les actions américaines du secteur technologie

Après deux semaines décevantes pour les marchés US, Wall Street a fermé ses portes lundi sur une vente massive qui a provoqué la chute de tous les secteurs US. Le segment des actions américaines de secteur technologie a vu la plus grande décollecte journalière enregistrée depuis un mois avec $949.5 millions. De plus, les ETFs du segment ont perdu 2% sur la journée portant ainsi la performance sur le mois à un nouveau bas de -6%. Suite aux nouvelles révélations exposées dans le rapport préparé pour le comité d’investigation du sénat au vu des implications russes dans la campagne électorale américaine, qui accusent les géants du secteur Technologie d’entraver l’enquête, les actions de ces dernières ont subi une forte perte. Le segment des actions américaines du secteur technologie dont les actifs dépassent les 100 milliards de dollars compte 42 ETFs répliquant 22 indices.

