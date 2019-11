TrackInsight: Forte décollecte pour les actions canadiennes

Malgré un niveau de valorisation record, le segment TrackInsight dédié aux actions canadiennes a enregistré un coup d’arrêt en termes d’actifs investis dans les ETFs sous-jacents avec une décollecte nette sur la journée de $ 48M ce jeudi 28 novembre. Cette variation négative fait suite à une série de six jours consécutifs de collecte qui avait porté les investissements via le marché primaire sur les 30 derniers jours au-delà des $ 250M. Tous les feux sont au vert pour les valeurs canadiennes en 2019 avec une performance cumulée de 20,74% et une collecte nette proche de 1 milliard de dollars. Ce segment regroupe 19 ETFs pour un total de 11,4 milliards d’actifs sous gestion.

