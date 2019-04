TrackInsight: Forte décollecte pour les obligations américaines 1-3 ans

Les investisseurs se retirent des obligations d’entreprises et d’État à court terme d’après les récent mouvements enregistrés sur le marché primaire. En effet, au cours de la semaine dernière, plus de $1,3 milliard a été retiré du segment obligataire 1-3 ans US. Les investisseurs, qui ont vu leur placement progresser de seulement +1,45% en moyenne depuis le début de l’année, ont pu être attirés par des expositions plus rémunératrices tels que les marchés actions ou obligataires à haut rendement. Ce segment regroupe 23 ETFs, exposés à 10 indices, pour un total de $ 45,6 milliards d’actifs sous gestion.

