TrackInsight: Forte décollecte pour les obligations américaines 1-3Y

Les investisseurs ont retiré leur capital du segment des obligations américaines de maturité 1-3Y pour un montant de -$353M ce jeudi 6 Juin. Une telle décollecte n’avait pas été enregistrée depuis mi-avril. Malgré cette déconvenue, les tensions commerciales entre les Etats Unis et la Chine ainsi que les spéculations concernant la baisse des taux de la Fed ont attisé l’intérêt des investisseurs sur le segment des obligations US. En effet, depuis le début de l’année, la collecte nette atteint $4.6 Mds. Sur la même période et malgré le léger recul d’hier (-0.36%), les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +2.41%. 23 fonds répliquant les performances de 10 indices composent ce segment qui représente $48.9 Mds d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com