TrackInsight: Forte décollecte pour les obligations court terme à haut rendement

Depuis début octobre, les investisseurs retirent leurs actifs des obligations court terme à haut rendement, fortement exposées au risque de marché. Une nouvelle décollecte de 121.7 millions de dollars enregistrée par le segment « Obligations à haut rendement 0-5 ans » ce jeudi 20 décembre prouve cette tendance. Cela porte la collecte cumulée depuis le début de l’année à $ -2.7 milliards pour ce segment, qui regroupe 6 ETF pour un total de $ 8.58 milliards d’actifs sous gestion. Cette tendance s’est accélérée depuis Octobre, en raison de l’augmentation du risque de marché poussant les investisseurs vers des produits plus sûr. En moins de 3 mois, plus de $ 1.8 Mds ont été retirés de ce segment via le marché primaire.

