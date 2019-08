Les 14 ETFs inclus dans le segment TrackInsight des obligations d’État de long terme ont subi une décollecte notable sur le marché primaire de $-191M ce mardi 27 Août, malgré une performance moyenne journalière de +1,32%. Il semble que cette décollecte soit exceptionnelle, car les obligations d’État sont actuellement très prisées des investisseurs (principalement à cause du contexte économique global qui se détériore de plus en plus) même si les rendements sont très bas. En effet, les obligations d’État sont émises par des pays, ce qui veut dire que le risque de défaut est très bas, même sur une longue maturité. En 2019, le segment des obligations d’État de long terme se porte très bien, avec une performance moyenne cumulée de +22,98%. 14 ETFs répliquent 10 indices liés à ce segment, et ils regroupent un total de $4,39 milliards d’actifs sous gestion.

