Les ETFs exposés aux obligations d’entreprises ayant une maturité au moins égale à 10 ans ont subi une forte décollecte pour la seconde journée consécutive ce mercredi 19 décembre. Les investisseurs ont de nouveau retiré 65 millions de dollars depuis le marché primaire, portant ainsi la collecte cumulée sur un mois à $ -158M. Cependant, ce segment affiche une performance positive et stable sur la même période, qui atteint désormais +3.91%. Le segment « obligations d’entreprises de 10 ans et plus » regroupe 7 ETFs pour un total de $ 3.6 Mds d’actifs sous gestion.

