TrackInsight: Forte décollecte pour les obligations émergentes à bonne notation

Malgré une performance journalière positive à +0.41%, les obligations émergentes à bonne notation ont expérimenté une décollecte journalière massive de €21.88M ce mardi 12 Juin. Il s’agit là de la seconde décollecte la plus importante enregistrée sur l’année, avec celle enregistrée la semaine dernière. Les ETF inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +0.84% sur le mois, et +8.05% depuis le début de l’année. Malgré cette progression, les investisseurs réduisent leur exposition au segment avec notamment €47.20M qui ont été retirés du segment sur les 30 derniers jours. Les investisseurs redirigent leur capital vers des obligations assorties d’une côte de solvabilité élevée émises par des pays plus développés (+20Bn collectés sur le mois dernier). 10 fonds répliquant 8 indices sont inclus dans le segment pour un total de €928M d’actifs sous gestion.

