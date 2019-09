TrackInsight: Forte décollecte pour les obligations européennes à haut rendement

Le segment TrackInsight des obligations européennes à haut rendement a subi une forte décollecte sur le marché primaire de $-347M ce jeudi 12 Septembre. Il s’agit de la décollecte la plus massive depuis plus de 3 ans pour ce segment, ce qui pousse à dire que c’est une sortie de certains investisseurs institutionnels de ces obligations. En 2019, les prix ont augmenté de manière très mesurée à +2,25%, mais les investisseurs ont pu générer de la performance grâce aux importants coupons que délivrent ces obligations. En 2019, le segment a été très en vogue puisque plus de $3,58 milliards de nouvelles parts ont été créées sur le marché primaire. Cette tendance s’explique par la faiblesse des rendements sur les obligations de meilleure qualité, ce qui pousse les investisseurs à s’engager sur des actifs plus risqués. 17 ETFs répliquant 8 indices appartiennent au segment des obligations européennes à haut rendement, et ils regroupent $10,21 milliards d’actifs sous gestion.

