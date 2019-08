TrackInsight: Forte décollecte pour les valeurs britanniques

Alors que le Premier Ministre britannique Boris Johnson rencontrera Emmanuel Macron à Paris ce jeudi en marge du G7 qui se tiendra ce weekend à Biarritz, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs britanniques de grandes et moyennes capitalisations ont enregistré une décollecte importante sur le marché primaire de $ -847 M ce mercredi 21 Août. Comme Johnson l’a annoncé, le Royaume-Uni quittera l’Union Européenne avec ou sans accord le 31 Octobre prochain. Cette date approchant, les investisseurs s’inquiètent des conséquences potentielles d’un Brexit « dur », c’est-à-dire sans accord, les incitant ainsi à se désengager du segment des valeurs britanniques. La performance de ces valeurs n’est pas non plus très attrayante, puisqu’elles ont progressé en moyenne de +5,14% en 2019, bien en-deçà des performances d’autres pays développés. 24 ETFs répliquent 14 indices liés aux valeurs britanniques de grandes et moyennes capitalisations, et ils regroupent un total de $4,32 milliards d’actifs sous gestion.

