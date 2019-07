TrackInsight: Forte décollecte pour les valeurs technologiques US

Les ETFs exposés aux valeurs technologiques US ont expérimenté une décollecte notable ce lundi de $-1702.31M, malgré une performance journalière positive à +1.51%, pendant que le SPY progressait de +0.91%. Sur les 30 derniers jours, les valeurs technologiques US ont progressé de +9.95%. Les investisseurs semblent vouloir verrouiller leurs profits compte tenu de l’exposition du secteur à l’Asie Pacifique. Depuis le début de l’année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de 25.27%. Cependant, les flux cumulés sur la même période sont négatifs à $-1184.91M. Plus de $120.4Bn d’actifs sous gestions sont inclus dans le segment, représentant 19 indices répliqués par 27 fonds.

