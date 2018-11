TrackInsight: Forte décollecte pour les valeurs technologiques américaines

Le vendredi 9 novembre a été une journée difficile pour les ETFs du secteur des valeurs technologiques aux Etats-Unis. En effet, le segment regroupant les ETFs exposés à ce secteur ont enregistré une décollecte importante de $ -839.3 M (la deuxième plus importante décollecte journalière depuis un mois) ainsi qu’une performance de -1.82% qui porte la performance mensuelle cumulée à -3.86%. Cependant, la collecte nette reste positive sur le mois avec plus de $ 3.4 milliards de dollars de flux positifs. Ce segment regroupe 41 ETFs, exposés à 22 indices et regroupant $ 117.6 milliards d’actifs sous gestion.

