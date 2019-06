TrackInsight: Hausse des valeurs émergentes « Value »

Les ETFs répliquant le segment des valeurs émergentes « Value » ont enregistré une performance positive ce mardi 11 Juin, à +1,45% en moyenne. Sur une période d’un mois, le segment présente une performance correcte de +3,50%, malgré une décollecte notable de $-15M sur la même période. On note aussi que les ETFs répliquant les valeurs développées « Value » ont subi une décollecte importante hier, de $-52,8M. Depuis le début de l’année, les valeurs émergentes « Value » sont largement en hausse, à +9,50%. Ce segment est composé de 18 ETFs répliquant 14 indices, et regroupe un total d’un peu plus d’$1 milliard d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com