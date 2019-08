TrackInsight: Hausse notable des valeurs industrielles américaines

Les ETFs représentés dans le segment TrackInsight des valeurs industrielles américaines ont progressé de +1,88% en moyenne ce jeudi 29 Août. Cette performance est intimement liée aux regains d’espoirs pour un accord sino-américain sur le commerce. En effet, une guerre commerciale fait rage entre les deux puissances depuis maintenant plus d’un an, et les valeurs industrielles sont en général les premières à ressentir les effets des tensions (ou apaisements) relatifs à cette situation. Depuis le début de l’année, le segment des valeurs industrielles américaines se porte bien puisqu’il a progressé de +19,24% en moyenne. 9 ETFs répliquent 8 indices liés à ce segment, et ils regroupent presque $4,6 milliards d’actifs sous gestion.

