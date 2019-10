TrackInsight: Hausse notable pour les valeurs IT américaines

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs américaines de l’information et de la technologie, ou IT ont enregistré une nette hausse de +1,67% en moyenne ce jeudi 24 Octobre. Le segment progresse peu depuis maintenant 3 mois, et ce rebond arrive après une petite période de pertes. Les valeurs IT inquiètent les investisseurs qui y ont retiré $502M de parts sur le marché primaire en 2019, principalement car elles semblent surévaluées. Les inquiétudes concernant un potentiel krach boursier dans les mois à venir pèsent aussi dans la balance, car les valeurs IT ont tendance à sur-réagir aux mouvements du marché. Malgré tout, un investisseur entré en janvier sur ce segment profite encore d’une performance cumulée de +32,50% pour 2019. 8 ETFs répliquent 8 indices liés aux valeurs IT américaines, et ils regroupent $26,89 milliards d’actifs sous gestion.

