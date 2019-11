Le smart insight publié hier est confirmé aujourd’hui par une nouvelle baisse du marché action à Hong Kong qui entraîne dans son sillage les ETFs liés avec une nouvelle performance négative sur la journée de -1,25%. Le rendement du segment sur un an et depuis le début de l’année se rapprochent inéluctablement de zéro, mais les investisseurs restent calmes comme en témoigne l’absence de fort mouvement sur le marché primaire. L’économie du pays et de nouveau paralysé par des manifestations et dans le même temps, la Chine a publié une croissance plus faible que prévue pour sa production industrielle, contribuant ainsi au marasme actuel. Ce segment regroupe 11 ETFs pour un total de $ 1,97 milliards d’actifs sous gestion.

