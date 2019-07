Ce vendredi 5 Juillet, les ETFs liés à l’or ont enregistré une importante baisse de -1,63% en moyenne. Après un rallye haussier qui dure depuis la fin du mois de Mai et qui a vu le métal précieux s’envoler de plus de 10%, le segment subit un coup d’arrêt significatif. Cette baisse s’explique par des éléments économiques : le rendement des obligations d’état américaines a sensiblement augmenté, ce qui rend le dollar américain plus attractif pour les investisseurs. Une devise attractive correspond à une devise forte, et en conséquence, comme l’or est généralement côté en dollar, la demande a baissé et les prix ont aussi logiquement baissés. Néanmoins, les analystes voient l’or s’apprécier encore durant l’année, certains allant même jusqu’à dire qu’il pourrait atteindre $2000 l’once à la fin de l’année (il est actuellement à $1405). Depuis le début de l’année, le métal précieux est en hausse de +8,80% en moyenne, et a enregistré une collecte de $3 milliards sur le marché primaire. 42 ETFs répliquent 12 indices liés à l’or, et ils regroupent un total de $67,73 milliards d’actifs sous gestion.

