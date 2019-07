Après que le Président de Réserve Fédérale Américaine Jerome Powell a suggéré une baisse des taux d’intérêt ce mercredi 10 Juillet, les ETFs liés à l’or ont enregistré une importante collecte sur le marché primaire de plus de $ 310M sur la journée. En effet, quand la croissance économique ralentit et que les taux d’intérêts sont bas, la demande pour le métal jaune augmente, expliquant ainsi cette collecte. La forte demande fait aussi bouger les prix ; en effet, l’or a aussi augmenté de +1,09% en moyenne mercredi. Une fois encore, il passe au-dessus de la barre des $1400 l’once, à $1423. En 2019, le métal précieux est en hausse de près de 10% (+9,97%), et attire les investisseurs puisque $3,21 milliards de collecte ont été enregistrés sur le marché primaire sur l’année en cours. 43 ETFs répliquent 12 indices liés à l’or, regroupant ainsi un total de $68,66 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com