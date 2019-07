Les ETFs répliquant le segment de l’or ont enregistré une importante collecte de $+282,52M ce lundi 1er Juillet. Cela va dans la continuité de la tendance autour du plus connu des métaux précieux, puisque plus de $4,28 milliards de parts ont été créées sur le marché primaire depuis un mois. Globalement, les investisseurs semblent s’engager largement dans l’or car ils craignent une dégradation de l’économie mondiale dans les mois à venir, sur fond de guerres commerciales et de tensions entre les Etats-Unis et l’Iran. Le 25 Juin dernier, l’or a touché un plus-haut de six ans, à $1439 l’once, mais depuis, le métal précieux a lâché un peu de terrain. Néanmoins, le segment de l’or a exceptionnellement bien performé le mois dernier avec +8,27%, malgré une perte journalière moyenne de -0,95% ce lundi. 42 ETFs répliquent 12 indices liés à l’or, et regroupent un total de $68,3 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com