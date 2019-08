Les ETFs répliquant le segment de l’or ont enregistré une importante collecte de $+739,93M ce mardi 27 août ainsi qu’une performance journalière positive à +1,76%. Cela va dans la continuité de la tendance autour du plus connu des métaux précieux, puisque plus de $4,79 Mds de parts ont été créées sur le marché primaire depuis un mois, $9,1Mds depuis le début de l’année. Globalement, les investisseurs s’engagent largement dans les valeurs liées à l’or par craintes d’une dégradation de l’économie mondiale dans les mois à venir, ainsi que la guerre commerciale entre USA et Chine et d’autres tensions géopolitiques. Le segment de l’or a exceptionnellement bien performé le mois dernier avec +7,80%, et depuis le début de l’année avec +19,74%. 50 ETFs répliquent 12 indices liés à l’or, et regroupent un total de $81Mds d’actifs sous gestion.

