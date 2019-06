TrackInsight: Importante collecte pour les valeurs « Growth »

Les ETFs répliquant les indices liés aux valeurs dites « Growth » ont enregistré une très importante collecte ce jeudi 27 Juin. Avec plus de $5,72 milliards de nouvelles parts créées sur le marché primaire, il s’agit là de la plus grosse collecte sur une journée depuis plus d’un an, et cela a une raison bien précise. En effet, les résultats financiers des entreprises sont en train d’être publiés cette semaine, et il semble que beaucoup d’entreprises soient sous-évaluées. Conséquence de ceci, les investisseurs prennent les devants et placent leurs actifs dans les valeurs « Growth », qui sont parmi les plus susceptibles d’être sous-évaluées, et donc de surperformer le marché dans les semaines à venir. Sur un mois, le segment a pris +3,96%, mais il se porte encore mieux sur l’année 2019, avec une impressionnante performance cumulée de +20,70%. 82 ETFs répliquent 67 indices liés aux valeurs « Growth » et regroupent un total de $211,68 milliards d’actifs sous gestion.

