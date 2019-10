TrackInsight: Importante collecte pour les valeurs américaines à faible volatilité

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs US à faible volatilité, ont collecté près de +$382,13M via le marché primaire lors de la session d’hier, et ce malgré une performance journalière moyenne négative à -1,38%. Depuis le début de l’année, le segment a collecté plus de $12Mds. Les investisseurs cherchent un refuge au contexte global actuel avec la guerre commerciale sino-américaine et les tensions géopolitiques croissantes. Il en résulte en une augmentation de leur allocation dans les valeurs à faible volatilité, historiquement moins sensibles. Les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de 21,39% depuis début janvier. 7 fonds répliquant les performances de 7 indices sont concernés pour un total de $36,5Mds d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com