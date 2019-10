TrackInsight: Importante collecte pour les valeurs américaines à faible volatilité

Ce mardi 8 Octobre a vu les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs américaines de faible volatilité enregistrer plus de $182M de collecte sur le marché primaire, malgré une performance journalière négative de -1,34%. En terme de collecte, ce segment est l’un des plus apprécié par les investisseurs, puisqu’ils y ont créé presque $12,9 milliards de nouvelles parts en 2019, ce qui représente une hausse des actifs sous gestion de plus de 50% en seulement 9 mois. Cette attractivité s’explique par la détérioration de l’environnement économique mondial, et la probabilité d’une récession globale augmente de jour en jour. En conséquence, les investisseurs veulent se protéger et commencent à entrer des valeurs à faible volatilité. Ces valeurs sont historiquement moins réactives aux baisses du marché, et l’avis général prend cela en compte pour miser sur un résultat similaire dans le futur. Depuis le début de l’année, la performance des valeurs américaines de faible volatilité est également bonne à +22,13% en moyenne. 7 ETFs répliquent 7 indices liés à ce segment, et ils regroupent $36,98 milliards d’actifs sous gestion.

