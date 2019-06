TrackInsight: Importante collecte pour les valeurs liées aux biens de consommation courante

Les ETFs répliquant le segment des valeurs liées aux biens de consommation courante ont enregistré une importante collecte sur le marché primaire ce jeudi 20 Juin. En effet, cette collecte s’est portée à plus de $580M, la plus importante sur une seule journée depuis le 14 Mars. Cet intérêt des investisseurs peut s’expliquer par l’apaisement des tensions autour de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine. En effet, depuis que Donald Trump et Xi Jinping ont annoncé qu’ils se rencontreraient la semaine prochaine au Japon pour le sommet du G20, la possibilité d’un deal entre les deux puissances se précise, ce qui entrainerait la fin des droits de douanes mis en place depuis 2018. Au niveau des performances, le segment des biens de consommation courante a progressé de +17,83% en 2019, et de +2,61% pour le mois passé. 9 ETFs répliquent 7 indices liés aux biens de consommation courante, et regroupent un total de $13,84 milliards d’actifs sous gestion.

