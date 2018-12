TrackInsight: Importante décollecte pour le secteur des banques américaines.

Le segment des banques américaines a perdu 2.28% et a enregistré une décollecte de 172 millions de dollars ce jeudi, après une journée assez mouvementée pour les marchés américains. Alors que la baisse considérable des taux de crédits hypothécaires visait à stabiliser le secteur financier et principalement la situation des banques américaines, les turbulences qui ont impacté l’économie américaine ont en grande partie empêché une reprise consistante pour ce secteur. Le segment des banques américaines, qui a perdu 9.9% et $587 millions sur le dernier mois, se compose de 9 ETFs qui répliquent 9 indices et représentent plus de 10 milliards de dollars en actifs sous gestion.

