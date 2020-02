TrackInsight: Journée difficile pour le secteur de la santé

Les ETFs liés aux indices actions du secteur de la santé ont chuté en termes de performance et de collecte pour le dernier jour de janvier avec une baisse moyenne de 2,01% et $ 342 millions de retraits nets. En plus des craintes liées au coronavirus, le secteur de la santé a souffert de l’avancée dans les sondages du sénateur Bernie Sanders dans la course à l’élection présidentielle. Ce dernier a proposé une restructuration complète du système de santé aux États-Unis, appelée « Medicare for All », qui pourrait toucher les compagnies d’assurance, les laboratoires et les autres sociétés liées au secteur. La performance cumulée de ce segment de 22 ETFs sur un mois est désormais négative, à -2,30% et la collecte nette est tombée à $ 40M sur les 30 derniers jours. Ce segment représente $ 35 milliards d’actifs sous gestion.

