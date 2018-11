Les ETFs exposés aux indices actions d’Amérique Latine et regroupés dans le segment correspondant ont enregistré une performance négative (-2.39% en moyenne) ainsi qu’une décollecte nette de $ -31.3 M sur la journée de mardi 13 novembre. Ce segment est principalement impacté par la mauvaise passe que traverse le marché mexicain, qui voit de plus en plus d’investisseurs se retirer suite à l’élection du nouveau gouvernement. La performance moyenne cumulée sur les 30 derniers jours est désormais de -5% alors que les flux sur la période sont quasi nuls, à $ 18.5 millions. Ce segment regroupe 15 ETF, exposés à 5 indices différents pour un total de $ 2.1 milliards d’actifs sous gestion.

