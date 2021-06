TrackInsight: L’art de la sélection d’ETF 21/06/2021 | 16:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les critères de sélection doivent correspondre aux contraintes d'investissement et de fiscalité des investisseurs. Il est facile de se sentir submergé par le grand nombre de candidats lorsqu’il s’agit de choisir des ETF pour son portefeuille. Il existe plus de 70 ETP qui suivent le cours de l’or et plus de 100 répliquent les indices S&P 500 et MSCI World. Il y a au total plus de 6600 ETP disponibles dans le monde. Les critères de sélection doivent correspondre aux contraintes d’investissement et de fiscalité des investisseurs ainsi qu’à leur appétit pour le risque et les coûts, mais ils peuvent aussi être spécifiques à une classe d’actifs ou à une exposition. Pour saisir de nouvelles idées et stimuler l’innovation, le processus de sélection des ETF doit aller au-delà des standards établis et prendre en compte simultanément les risques d’investissement, de contrepartie et de liquidité, ainsi que les optimisations fiscales. Lisez l’article dans son intégralité. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

ESG Observatory

Téléchargez le Trackinsight Global ETF Survey 2021

© www.trackinsight.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue