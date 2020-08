Les marchés actions ont démarré cette première semaine d’août sur les chapeaux de roue, l’optimisme ambiant propulsant le Nasdaq composite à un plus haut en clôture, pour la première fois au-dessus des 11 000 points (+2.47% en variation hebdomadaire).

Le S&P 500 a également fini la semaine sur un gain de 2.45%, tandis que le Dow Jones progressait de 3.8%. Les petites capitalisations ont fait encore mieux, comme l’atteste la performance du Russell 2000 (+6%). Pourtant, les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, les inquiétudes relatives à l’absence d’accord au Congrès sur une nouvelle salve de stimulus fiscal ainsi que le nombre croissant de cas de COVID-19 dans le monde auraient pu peser sur le sentiment des investisseurs. Mais, rien de tel ne s’est produit.

Au contraire, l’indice ISM manufacturier de juillet (54.2 aux Etats-Unis contre 52.6 en juin et une estimation de 53.6) est venu réconforter les plus pessimistes. Par ailleurs, 1.8 million d’emplois ont été créés selon les chiffres officiels publiés dans la journée de vendredi (à comparer avec les 4.8 millions d’emplois supplémentaires du mois de juin). Le taux de chômage américain retombe à 10.2%, mais reste toutefois très au-dessus du niveau qui prévalait avant la pandémie.

En Europe, les marchés actions ont bien réagi à des publications de résultats encourageantes et à une activité manufacturière qui redémarre progressivement. Le PMI manufacturier annoncé par IHS Markit pour la zone euro a ainsi été revu à 51.8 en juillet (pour rappel, indice flash : 51.1, indice du mois de juin : 47.4). L’indice Stoxx Europe 600 gagnait 2.03% et l’EuroStoxx 50 engrangeait 2.47%.

Les marches asiatiques ont suivi la même tendance haussière (S&P/ASX 200: +1.3%, NIKKEI 225: +2.86%, NIFTY 50: +1.27%, Shanghai Composite: +1.33%, et KOSPI: +4.55%).

Tous les secteurs S&P sectors ont terminé la semaine dans le vert mais ceux qui sont considérés comme les plus sensibles à une récession, tels que le secteur industriel (+4.76% WTD), le secteur financier (+3.26%) et le secteur de l’énergie (+3.12% avec des contrats futurs sur le pétrole WTI en hausse de 2.36%), ont particulièrement brillé. La tech (+2.94%) et les services telecoms (+2.97%) se sont également bien comportés. En dépit d’un repli vendredi, il faut noter que les grandes valeurs technologiques ont maintenu leur course effrénée, et notamment Facebook (+5.82%), Apple (+4.75%), et Microsoft (+3.64%) qui peut continuer à négocier le rachat de TikTok, après l’accord conditionnel de Trump.

Il y a eu peu de changement du côté des taux d’intérêt. Le rendement du 10 ans américain n’a pris que deux points de base à +0.57%, tout comme le 10 ans allemand qui s’affichait à -0.51% vendredi.

Sur les marchés de crédit, les indices iTraxx and CDX sont restés bien orientés, tant sur les obligations de notation « investissement » que sur le haut rendement. Il faut souligner que c’est la sixième semaine positive pour les obligations d’entreprise de notation supérieure.

Enfin, l’or a encore progressé (+2.1% sur la semaine, soit neuf semaines d’affilée de hausse), finissant à $2,028 l’once, avec un nouveau plus haut atteint jeudi à $2,069.40, tandis que l’EUR/USD se traitait à 1.1789 en clôture (-0.34% sur la semaine).

