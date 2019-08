Ce mercredi 31 Juillet a vu les ETFs liés à l’or s’apprécier à nouveau de +0,66% en moyenne. Sur les deux derniers mois, le métal précieux a vu sa valeur augmenter de plus de 12%, et toucher des plus hauts datant de 2013, à plus de $1400 l’once. L’incertitude autour de la santé économique mondiale et plus particulièrement du ralentissement de la croissance chinoise et indienne rend l’or très attractif pour les investisseurs, en tant que valeur refuge. En effet, ils ont investi plus de $5 milliards en deux mois sur les ETFs liés à l’or, comme le montre le graphique TrackInsight de la collecte sur le marché primaire pour cette période. 43 ETFs répliquent 12 indices liés au métal précieux, et ils regroupent un total de $71,86 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com