Ce vendredi 21 Juillet, les ETFs liés à l’or ont enregistré une nouvelle hausse conséquente de +1,77% en moyenne, ajoutée à une collecte de $+319M sur le marché primaire pendant la même journée. Après une période de stabilité qui durait depuis la fin du mois de Juin, le métal précieux attire de nouveau et s’échange à $1425 l’once. Deux raisons peuvent expliquer le retour de cette tendance haussière. En premier lieu, le marché action n’est pas au mieux, la faute à un contexte économique global peu rassurant, qui a poussé la Réserve Fédérale Américaine a envisager une très probable baisse des taux en Juillet. La seconde raison de cette hausse des prix de l’or réside dans les tensions au Moyen-Orient s’étant exacerbées durant les derniers jours, avec la saisie d’un navire pétrolier britannique par l’Iran dans le détroit d’Ormuz, ou encore les Etats-Unis qui ont abattu un drone iranien jeudi. Toutes ces incertitudes rendent l’or plus attrayant pour les investisseurs, car il s’agit d’une valeur refuge en cas de crise. En 2019, le métal précieux est en hausse de +12,32% en moyenne, et a vu près de $4,23 milliards de nouvelles parts d’ETFs créées sur le segment. 43 ETFs répliquent 12 indices liés à l’or, et ils regroupent un total de $71,21 milliards d’actifs sous gestion.

