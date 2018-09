Les ETFs sur les Actions Gaz des pays développés ont souffert une fois de plus d’une forte baisse. Ce segment a perdu -2.28% le jeudi 06 septembre, la deuxième plus grande baisse enregistrée sur le mois. Aussi, les investisseurs ont décidé de se détourner de ce segment qui a perdu 166 millions de dollars depuis le début de la semaine. Il s’agit des données agrégées sur les 10 ETFs composant ce segment et représentant un total de 6.5 milliards de dollars.

