TrackInsight: La chute se poursuit pour les valeurs technologiques américaines

Le ralentissement des performances et des flux constaté en début de semaine dernière s’est confirmé vendredi avec une nouvelle décollecte importante et une performance négative pour le segment regroupant les ETFs exposés aux valeurs technologiques américaines. Sur fond de tensions commerciales grandissantes entre les Etats-Unis et la Chine, le segment a perdu 1.35% sur la journée et a enregistré une décollecte de $ 1.4 Mds. Depuis mardi dernier, les 41 ETFs inclus dans ce segment (représentant $ 120 Mds d’actifs sous gestion) affichent une performance cumulée moyenne de -3% et ont enregistré $ 3.6 Mds de décollecte.

