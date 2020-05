TrackInsight: La décollecte continue pour les ETFs de valeurs européennes distribuantes

Malgré une performance positive à +1,83%, les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs européennes à fort dividendes ont subi une nouvelle décollecte lors de la session de marché d’hier, les investisseurs ayant retiré -$46,62M du segment. Il s’agit là de la quatrième session consécutive enregistrant une décollecte. En ce contexte de crise et tension économiques suite à l’épidémie, une grande partie des entreprises européennes ont annulé, ou du moins reporté le paiement de dividendes à leurs actionnaires. Incités par les banques centrales et certains gouvernements, les entreprises ne pourront pas recevoir d’aides s’ils versent des dividendes et vice versa. Sur les 30 derniers jours, les investisseurs ont retiré -$199M du segment. Depuis le début de l’année, les ETFs liés à ces valeurs sont toujours en chute de 27,76%. 32 ETFs répliquant 21 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $6Mds.

View data on TrackInsight.com