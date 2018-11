Les ETFs appartenant au segment des technologies de l’information aux Etats-Unis ont connu une journée difficile ce lundi avec une perte moyenne de 3.70% et une décollecte nette de $ 246.9 millions. Ce segment est fortement pénalisé par la chute des semiconducteurs qui a particulièrement souffert des dernières tensions commerciales. Sur les 30 derniers jours, la perte cumulée s’élève à -6.61% et la décollecte à $ 830.8 millions alors que depuis le début de l’année, la performance et les flux restent dans le vert, respectivement à +6.09 % et $ 1.9 milliard de collecte. Le segment des technologies de l’information aux Etats-Unis représente $25.4 milliards, répartis parmi 9 ETFs répliquant 9 indices différents.

View data on TrackInsight.com