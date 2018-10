TrackInsight: La performance des valeurs mexicaines en baisse

Les ETFs inclus dans le segment des valeurs mexicaines enregistrent de fortes pertes ce lundi, avec un rendement pondéré moyen de -5.23%.

Les investisseurs anticipent de possibles tensions entre les deux Etats suite à la décision du président Trump de déployer plus de 5000 hommes à la frontière mexicaine dans le but d’empêcher une vague d’immigration illégale et inattendue. La performance à 1 mois, déjà perturbée par les tensions commerciales globales et l’incertitude sur le programme du président, pointe à -15.93%. Le segment subit une décollecte de $54.9 millions de dollars sur le mois. Le segment comprend 15 ETFs répliquant 12 indices pour $4.4 milliards de dollars d’actifs sous gestion.