TrackInsight: Large décollecte pour les actions petites capitalisation de valeurs

Après l’annonce de la conclusion du nouvel accord de libre-échange Etats-Unis-Mexique-Canada, les marchés actions mondiaux ont profité d’une réaction positive qui laisse entrevoir le début d’un nouveau cycle. Notons malgré cela que les actions petites capitalisations ont été impactées négativement par cette nouvelle qui bénéficie principalement aux actions grandes capitalisations. Plus spécifiquement, les actions petites capitalisation de valeur ont enregistré une forte décollecte de 287 million de dollars, la plus grande enregistrée par ce segment sur une journée depuis le début de l’année. Ce segment compte 13 ETFs répliquant 10 indices avec plus de $ 34 Mds d’actifs sous gestion.

