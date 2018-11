Le segment regroupant les ETFs du secteur des technologies de l’information aux US a enregistré une forte décollecte de $ -399.3 millions ce jeudi malgré une performance moyenne de +2.37% sur la journée. Ce segment a profité de l’espoir des investisseurs au sujet d’un éventuel accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine durant le sommet du G20. Malgré une performance cumulée sur les 30 derniers jours largement négative (-5.31%) et une décollecte importante ($ -842.2 millions), ce segment reste parmi les gagnants depuis le début de l’année avec une performance +10.5% et $2.3 milliards de collecte. Il se compose de 9 ETFs répliquant 9 indices pour un total de 26.9 millards de dollars d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com