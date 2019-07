Le PIB américain a fini en hausse de 2.1% au deuxième trimestre, contre une progression de 3.1% au premier. A première vue, ce chiffre n’est pas une excellente nouvelle puisqu’il souligne un ralentissement marqué de l’économie. Toutefois, les investisseurs ont préféré voir le verre à moitié plein, ce taux de croissance étant finalement un peu meilleur qu’escompté (prévision initiale de 1.8%). De plus, l’essor de la consommation (4.3% vs. 4.0% attendu, comparé avec 0.9% en T1) a partiellement compensé le recul de l’investissement des entreprises, des exportations et des stocks.

Par ailleurs, la saison des résultats a démarré de la meilleure façon possible, avec presque 75% des entreprises ayant déjà publié à ce jour dépassant les attentes alors même que les analystes s’inquiétaient de l’impact du ralentissement de la croissance mondiale et des conséquences de la guerre commerciale sur les profits des sociétés.

Ces données financières très favorables ont fait bondir les marchés vers leurs plus hauts historiques.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont ainsi clôturé à 3 025.86 et 8 330.21 respectivement (+1.65% et +2.26% WTD). Les telecoms, les financières et les techs caracolaient en tête des secteurs. A l’inverse, les valeurs de l’énergie restaient dans le rouge bien que le pétrole ait pris 1.02% sur la semaine à $56.20 le baril de WTI.

Les marchés européens et asiatiques bénéficiaient également de ce vent d’optimisme (MSCI EMU en hausse de 1.49%, Nikkei +0.89%, Shanghai Composite +0.70%) même si les commentaires de Mario Draghi en milieu de semaine indisposaient plutôt les acteurs de marché. Qui plus est, l’indice PMI manufacturier IHS Markit de la zone euro retombait à un plus bas de 6 ans !

Du côté des taux, le rendement du 10 ans américain progressait un peu, de 2.05% à 2.08%, tandis que le Bund 10 ans poursuivait sa glissade de -0.32% à -0.38%. Les obligations d’entreprise se comportaient très bien en Europe. En revanche, à l’instar des actions, la dette émergente repartait à la baisse pour la première fois depuis 9 semaines.

