En deux jours, les ETFs exposés aux indices « actions » regroupant les valeurs technologiques américaines ont perdu plus de 3% et ont subi d’importantes décollectes ($ -250M via le marché primaire). Les actions US et plus particulièrement le secteur de la technologie reste très vulnérable à l’activité du Président Trump sur Twitter, moyen de communication qu’il a choisi pour annoncer sa volonté d’appliquer une taxe de 10% sur 300 nouveaux milliards d’exportations chinoises à partir du 1er septembre. Vendredi, les ETFs liés aux valeurs technologiques américaines ont perdu en moyenne 1,67% après avoir abandonné plus de 1,40% la veille. Ces dernières annonces ont plongé la performance glissante sur 30 jours du segment en territoire négatif, à -0,85% et sur la même période, la décollecte atteint $ -200M environ. Il existe 7 ETFs répliquant 7 indices différents permettant de s’exposer à ce secteur. Ils représentent plus de $ 27,4 milliards d’actifs sous gestion.

